Kanada Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik soruşturmayı sonlandırdı, diğerleri için zarar tespit etti

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Tayvan, Almanya ve Türkiye’den ithal kalın levha ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı kalın levhaya yönelik zarar soruşturmasının ön kararını açıkladı.
Mahkeme, Türkiye’den ithal edilen ürünlerde göz ardı edilebilir miktarda damping olduğunu tespit ettiğinden Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik zarar soruşturmasını sonlandırdı.
Tayvan ve Almanya’dan yapılan kalın levha ithalatındaki dampingin yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi.
Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi, Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping soruşturmasını sonlandırdı. İdare, Tayvan ve Almanya’dan ithal kalın levhaya yönelik antidamping soruşturması için nihai karar açıkladı.