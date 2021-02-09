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Kanada Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik soruşturmayı sonlandırdı, diğerleri için zarar tespit etti

Salı, 09 Şubat 2021 16:49:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Tayvan, Almanya ve Türkiye’den ithal kalın levha ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı kalın levhaya yönelik zarar soruşturmasının ön kararını açıkladı.

Mahkeme, Türkiye’den ithal edilen ürünlerde göz ardı edilebilir miktarda damping olduğunu tespit ettiğinden Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik zarar soruşturmasını sonlandırdı.

Tayvan ve Almanya’dan yapılan kalın levha ithalatındaki dampingin yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi.  

Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi, Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping soruşturmasını sonlandırdı. İdare, Tayvan ve Almanya’dan ithal kalın levhaya yönelik antidamping soruşturması için nihai karar açıkladı.


Etiketler: Kanada  yassı ürünler  kota ve vergiler  levha  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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