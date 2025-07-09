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Kanada 10 ülkeden ithal çelik tele yönelik antidamping soruşturması için ön karar sürecini uzattı

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 11:12:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Tayvan, Hindistan, İtalya, Malezya, Portekiz, İspanya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal karbon ve alaşımlı çelik tele yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön karar sürecini uzatmaya karar verdi.

Normal şartlar altında CBSA’nın ön kararını soruşturmanın başladığı 22 Nisan’dan itibaren 90 gün içinde vermesi gerekiyordu. Ancak tatmin edici delil elde etmek konusunda yaşanan sıkıntılar ve soruşturmadaki konuların karmaşıklığı nedeniyle bu süre 135 güne uzatıldı. Sonuç olarak ön kararın verilmesi veya soruşturmanın sonlandırılmasına yönelik karar için son tarih 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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