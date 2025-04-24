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Kanada 10 ülkeden ithal çelik tele yönelik antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 24 Nisan 2025 10:40:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Tayvan, Hindistan, İtalya, Malezya, Portekiz, İspanya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten telin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Söz konusu soruşturma, Sivaco Wire Group ve ArcelorMittal Long Products Canada’nın başvurusu üzerine başlatıldı.

İthal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek olan CBSA ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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