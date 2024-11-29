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Kametstal altı ay sonra ticari pik demir üretimine yeniden başladı

Cuma, 29 Kasım 2024 14:33:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, Kuzey Amerikalı müşterilerinin talebi üzerine altı ayı aşkın bir sürenin ardından yabancı müşterilere yönelik ticari pik demir üretimine yeniden başladığını açıkladı.

Şirket, bu ay Kuzey Amerikalı müşterilere yönelik ilk pik demir kargosunu sevk etti ve Kasım ayı sonuna kadar kıtaya 17.000 mt pik demir sevk etmeyi planlıyor.

Kametstal, özellikle kalıplara odaklanarak üretime yeniden başlayabilmek için yüksek fırında onarım çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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