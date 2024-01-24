JSW Steel USA Ohio slab döküm altyapısını yenileyecek

Çarşamba, 24 Ocak 2024 11:50:24 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi JSW Steel’in ABD’deki bağlı kuruluşu JSW Steel USA Ohio, Mingo Junction tesisindeki slab döküm altyapısını yenilemek için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu sayede JSW Steel USA ürün portföyünü genişletmek için çeşitli kalitelerde slab üretimi yapabilecek.

Yapılan anlaşma kapsamında Primetals Technologies, JSW Steel USA’e kuru mekanik vakum pompa sistemi bulunan 230 mt’luk bir vakumlu gaz giderici tedarik edecek. Böylelikle şirket, daha temiz çelik üretebilmenin yanında farklı üretim aşamalarında karbon, oksijen, nitrojen, hidrojen ve kükürdü azaltabilecek.

Primetals aynı zamanda JSW Steel USA’in sürekli slab döküm ünitesini de yenileyecek. Normalde yenileme süreci sebebiyle üretime üç ay ara veriliyor olsa da bu projede üretim 30 günlüğüne duracak. Yenilenen slab döküm ünitesiyle ABD piyasasına yönelik API kaliteleri ve yüksek kalite levha üretilebilecek.

Projenin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.