JSW Steel Chennai’de hurda işleme tesisi kuracak

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel Limited, çelik üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde yeni bir hurda işleme tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre yeni tesis, otomobiller, kullanılmış metal ürünler ve çeşitli kaynaklardan gelen hurdayı geri dönüştürerek JSW’nin çelik üretim tesislerinde kullanılabilir hale getirecek. İşlenen hurdanın ağırlıklı olarak Karnataka’daki Vijayanagar tesisi ile Andhra Pradesh eyaletinde yapımı süren Kadappa tesisine sevk edileceği belirtildi.

Yerel hurda tedarik zinciri ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi

Chennai’deki tesis, JSW’nin tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu NSL Green Steel Recycling tarafından Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde inşa edilmekte olan benzer bir metal geri dönüşüm tesisiyle birlikte faaliyet gösterecek.

JSW yetkilisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın batısında hurda tedarik zincirimizi kurmuştık. Benzer bir ağı şimdi güneyde de oluşturacağız,” dedi.

Geçtiğimiz mali yılda JSW Steel, ülkenin batısından yaklaşık 2,25 milyon mt hurda tedarik etti ve bu tonajın istikrarlı şekilde artmaya devam ettiği bildirildi. Şirket hâlihazırda yalnızca kullanıma hazır hurda tedarik ediyor ancak Chennai tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte ön işlem gerektiren düşük kalite hurdalar da işlenerek üretimde kullanılabilecek.

Yeni tesis, JSW Steel’in sürdürülebilirliği güçlendirme ve hurda bazlı çelik üretiminin payını artırma hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor.