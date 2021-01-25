JSPL artan gelir nedeniyle Ekim-Aralık döneminde net kâr açıkladı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 12:35:32 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), 2020-21 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte JSPL, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 2,57 milyar INR net zarara kıyasla artan gelir nedeniyle 24,32 milyar INR (333,52 milyon $) net kâr açıkladı.

JSPL’nin üçüncü çeyrekteki net satış gelirleri, önceki yıla göre %17,1 artışla 105,34 milyar INR (1,44 milyar $) olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 27,02 milyar INR’ye kıyasla 42,52 milyar INR’ye (1,44 milyar $) yükseldi.

Yılık ilk dokuz ayında, şirket, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 6,56 milyar INR net zarara kıyasla 36,26 milyar INR (497,26 milyon $) net kâr açıkladı. Şirketin söz konusu dönemdeki net satış gelirleri yıllık %14,5 artışla 271,08 milyar INR (3,71 milyar $) olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 50,85 milyar INR’ye kıyasla 91,57 milyar INR (1,25 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirket, yıllık %19,8 artışla 1,93 milyon mt çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %11,9 artışla 1,87 milyon mt oldu. Yerel talep toparlanmaya devam ederken, şirket Hindistan’daki satışlarını artırdı. Bu da, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %21’e gerileyen ihracat payına yansıdı. Şirket, ilk dokuz ayda %14 artışla 5,43 milyon mt çelik üretirken, söz konusu dönemde şirketin çelik satışları yıllık %14,7 artışla 5,36 milyon mt oldu.

JSPL, kapasite kullanım seviyelerinin yanı sıra yerel talebin de aylık bazda artmasıyla Hindistan çelik sektörünün üçüncü çeyrekte toparlanma sinyalleri gösterdiğini bildirdi. Ancak Hindistan çelik sektörü, yurt içi ve yurt dışı demir cevheri fiyatlarının artmasına neden olan hammadde sıkıntısıyla mücadele etmeye devam ediyor.