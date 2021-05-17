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JSPL 2020-21 mali yılında net kâr açıkladı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 14:55:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), 31 Mart tarihinde sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

JSPL, bir önceki mali yılda kaydedilen 5,74 milyar INR net zarara kıyasla 55,27 milyar INR (754,16 milyon $) net kâr açıkladı.

JSPL’nin söz konuşu dönemdeki net satış gelirleri, önceki yıla göre %13,7 artışla 389,89 milyar INR (5,32 milyar $) olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılda kaydedilen 68,15 milyar INR’ye kıyasla 144,44 milyar INR’ye (1,97 milyar $) yükseldi.

2020-21 mali yılında şirket yıllık %19,2 artışla 7,51 milyon mt çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %20,1 artışla 7,28 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin ihracat payı, bir önceki mali yılda kaydedilen %13’e kıyasla toplam satışların %35’ini oluşturdu.

Şirket, Angul, Odisha’daki çelik üretim kapasitesini mevcut 6 milyon mt’dan yıllık 12 milyon mt'a çıkarmayı planladığını belirtti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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