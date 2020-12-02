John Anton: ABD’nin ticari önlemlerinde büyük bir değişiklik beklenmiyor

Çarşamba, 02 Aralık 2020 18:24:43 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde konuşan IHS Markit fiyatlandırma ve satın alma direktör yardımcısı John Anton, Covid-19 salgınının ABD çelik sanayine olan etkilerinden bahsetti. Anton, çelik sanayinde Çin’deki toparlanmanın diğer Asya ülkelerini de olumlu etkilediğini belirtirken, Asya harici ülkelerde toparlanmanın yavaş gittiğini ve tüketimin salgın öncesi seviyelere gelemediğini belirtti.

Markit’in aşı çalışmalarıyla ilgili beklentilerini paylaşan Anton bu anlamda pazarda bir iyimserlik olmadığını söyledi. 2021 yılının ortalarında ekonomik açıdan iyi olan ülkelerin genelinde aşılama yapılacağını tahmin ettiklerini, Hindistan’ın 1,3 milyarlık nüfusunu aşılamanın ise 2-3 yıl alacağını belirtti. Ülkeler arasında aşıya erişebilme eşitsizliklerinin ise 2022 yılı ve sonrasına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini ve bunun çelik sektörünü olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Çelik sektörüne bakıldığında, Anton Çin’de talebin tamamen iyileştiğini ve bu yılın ikinci çeyreğinde kapanan tesislerin tekrar faaliyete geçmesiyle arzın talebi tamamen karşıladığını belirtti. Fiyatların ise Haziran ve Temmuz aylarında artıp, Ağustos-Ekim döneminde yatay seyir izledikten sonra Kasım ayında tekrar yükselişte geçtiğini belirten Anton, dolar bazındaki artışın kısmen kurdaki dalgalanmalar sonucu gerçekleştiğini ve Kasım ayında fiyatların yuan bazında gerilediğini söyledi.

Anton, Asya ülkeleri dışında çelik talebinin henüz salgın öncesi seviyelerde olmadığını ve enerji, havacılık, konut dışı inşaat ve makine sektörlerinden gelen talebin zayıf seyrettiğini ifade etti. Motorlu taşıtlar sektörünün ise güçlü bir toparlanma kaydettiğini söyledi. Arza bakıldığında, Anton’a göre, karışık bir durum söz konusu. Üretim henüz toparlanmadığı için tonajlar düşük ve bu da satıcıların ellerinin güçlü olmasını sağlıyor. Diğer yandan, alıcıların lehine bir şekilde, boşta kapasiteleri olan çelik şirketleri var. Fiyatlar ise pandemi öncesi seviyelere gelmiş durumda ama ciddi farklılıklar gösteriyor. Anton, yassı mamul fiyatları uzun mamul fiyatlarından yüksek olduğunu, ABD’de sıcak sac fiyatlarının aşırı yüksek seviyelerde yer aldığını belirtti.

Öte yandan, Anton hammadde fiyatlarına da değindi. Demir cevheri fiyatlarının yüksek olduğunu, fakat beklenmedik bir dış faktör olmadığı sürece 2021 yılında düşmesini beklediklerini söyledi. Hurda fiyatları için ise 2021 yılında genel olarak yatay bir seyir izlemesini tahmin ettiklerini, kısa vadeli artışlar olsa da bunun aşağı yönlü seyirlerin takip edeceğini belirtti.

Anton sıcak sac fiyatlarının levha veya diğer uzun mamul fiyatlarından çok daha güçlü olduğunu söyledi. ABD’de üreticilerin ilk çeyrekte kapanan tesislerini açma planlarını ertelemeleri halinde bugün 800$/mt seviyesine yakın olan sıcak sac fiyatlarının daha da artabileceğini belirten Anton, “Yüksek iç piyasa fiyatları ithalata neden oluyor ve bunun güçlü bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Atıl kapasitelerin devreye girmesiyle fiyatların gevşemesi ise ithalatı azaltacaktır,” dedi.

Anton, Çin’in hurda ithalatına tekrar başlamasının fiyatları nasıl etkileyebileceğine dair bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Çin çok fazla ithal etme gerek duymayacak. Bu hamleyle Çin’de yerel hurda fiyatları düşecek ve bu durum elektrik ark ocaklı üreticilerin faydasına olacak ama örneğin Tayvan’daki hurda alıcısı bundan çok etkilenmeyecek. Çin’in ithal edeceği hurda miktarı Tayvan’a veya Türkiye’ye gidenden daha fazla olmayacak. Talep artışıyla birlikte fiyatlar da hızlıca artar diye düşünülür ama ben fiyatlarda büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum.”

Anton, yine bir soruya yanıt olarak, ABD’de Biden’ın görevi devralmasıyla ticari önlemlerde ve 232. Madde vergilerinde çok bir değişiklik olmasını beklemediğini belirtti. Önlemler kaldırılsa bile bunun kademeli bir şekilde yapılacağını düşündüğünü söyleyen Anton, belki ABD’nin kendisi için güvenlik sorunu teşkil etmeyen NATO müttefikleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyip kısıtlamaları hafifletebileceğini ve genel olarak da daha sert önlemlerin devreye girmeyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.