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JISCO 2024 yılında 360 milyon $ net zarar kaydetti

Salı, 06 Mayıs 2025 09:56:06 (GMT+3)   |   Şanghay

2023 yılı için 1,05 milyar RMB net zarar açıklamış olan Gansu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi JISCO, 2024 yılında 2,62 milyar RMB (360 milyon $) net zarar elde ettiğini belirtti. 2024 yılında şirketin faaliyet kârı yıllık bazda %11,69 düşüşle 34,8 milyar RMB/mt (4,8 milyar $) oldu.

JISCO’nun faaliyet kârı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %17,37 düşüşle 6,78 milyar RMB (940 milyon $) olurken, şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 519 milyon RMB net zarara kıyasla 444 milyon RMB (61,7 milyon $) net zarar kaydetti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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