Jindal Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %44 geriledi

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının yıllık %43,53 düşüşle 8,43 milyar INR (87,46 milyon $) olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Şirketin konsolide gelirleri ise söz konusu dönemde yıllık %25,92 artışla 154,82 milyar INR'ye (1,60 milyar $) yükseldi.
JSL'nin ham çelik üretimi mali yılın ilk çeyreğinde yıllık %15 artarak 2,40 milyon mt seviyesine ulaşırken, nihai mamul satışları ise %17 artışla 2,23 milyon mt olarak kaydedildi.