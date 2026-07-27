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Jindal Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %44 geriledi

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 09:56:53 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının yıllık %43,53 düşüşle 8,43 milyar INR (87,46 milyon $) olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Şirketin konsolide gelirleri ise söz konusu dönemde yıllık %25,92 artışla 154,82 milyar INR'ye (1,60 milyar $) yükseldi.

JSL'nin ham çelik üretimi mali yılın ilk çeyreğinde yıllık %15 artarak 2,40 milyon mt seviyesine ulaşırken, nihai mamul satışları ise %17 artışla 2,23 milyon mt olarak kaydedildi.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Üretim 

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