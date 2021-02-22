Jianlong Group, Xingtai Steel’i devralacak

Pazartesi, 22 Şubat 2021 14:41:40 (GMT+3) | Şanghay

Pekin merkezli özel çelik holdingi Beijing Jianlong Heavy Industry Group (Jianlong Group), Hebei eyaleti merkezli Xingtai Iron and Steel (Xingtai Steel) şirketini devralacak. Başlıca vasıflı uzun mamul üreticilerinden biri olan Xingtai Steel, otomobil üretimi, köprü ile demir yolu inşası, makine imalatı ve denizcilik ile enerji mühendisliğinde kullanılmak üzere soğuk şişirme çelik, yay çeliği, rulman çelik ve lastik teli dahil olmak üzere yıllık 3 milyon mt vasıflı filmaşin kapasitesine sahip. Söz konusu devralım için görüşmeler devam ediyor.

Jianlong Group, 2020 yılında 36,47 milyon mt ham çelik üretirken, 195,6 milyar RMB (30,3 milyar $) faaliyet geliri kaydetti ve 6,35 milyar RMB (1 milyar $) brüt kâr elde etti.

Yakın gelecekte ise, Jianlong Group’un ham çelik üretiminin neredeyse 40 milyon mt’a ulaşarak Anshan Iron and Steel Group’u geride bırakması ve Shagang Group’a yaklaşması bekleniyor.

1$ = 6,4563 RMB