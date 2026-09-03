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Liuzhou Steel, Guangxi Iron & Steel Group'un %13 hissesini satın alacak

Perşembe, 03 Eylül 2026 10:14:55 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Guangxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), Guangxi Iron & Steel Group Co., Ltd.'nin (Guangxi Iron & Steel Group) %13 hissesini, Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Co., Ltd.'den (Guangxi Liuzhou Steel Group) hisse ihracı ve nakit ödeme kombinasyonu yoluyla satın almayı ve işlem için ek fon sağlamayı planlıyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından halka açık şirket Liuzhou Steel, Guangxi Iron & Steel Group'ta %58,11 hisseye sahip olarak şirketin kontrolünü elinde bulunduracak.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Devralım & Birleşme 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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