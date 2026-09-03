Liuzhou Steel, Guangxi Iron & Steel Group'un %13 hissesini satın alacak

Çin'in Guangxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), Guangxi Iron & Steel Group Co., Ltd.'nin (Guangxi Iron & Steel Group) %13 hissesini, Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Co., Ltd.'den (Guangxi Liuzhou Steel Group) hisse ihracı ve nakit ödeme kombinasyonu yoluyla satın almayı ve işlem için ek fon sağlamayı planlıyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından halka açık şirket Liuzhou Steel, Guangxi Iron & Steel Group'ta %58,11 hisseye sahip olarak şirketin kontrolünü elinde bulunduracak.