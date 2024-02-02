JFE Steel ilk LNG yakıtlı dökme yük gemisini denize indirdi

Cuma, 02 Şubat 2024 12:30:58 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel, hammadde taşımacılığına yönelik sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtlı ve 210.000 dwt kapasiteli yeni dökme yük gemisini denize indirdiğini duyurdu. Söz konusu gemi, Japonya merkezli bir tersanede inşa edilen LNG yakıtlı ilk capesize gemi olarak öne çıkıyor.

İmzalanan kira sözleşmesi kapsamında yerel nakliye şirketi NYK Line, SG Ocean olarak adlandırılan dökme yük gemisini işletecek. SG Ocean, JFE Steel’in Japonya’daki tesislerine dış piyasalardan demir cevheri ve kömür taşıyacak. LNG sayesinde şirket, konvansiyonel gemi yakıtına kıyasla sera gazı salımını azaltabilecek.

JFE Steel aynı zamanda LNG yakıtlı benzer dökme yük gemileri için Kawasaki Kisen Kaisha ve Mitsui O.S.K Lines ile de uzun vadeli tedarik sözleşmeleri imzaladı. Anlaşmalar kapsamında söz konusu gemilerin inşası 2025 yılına kadar tamamlanacak. Japon üretici gelecekte LNG yakıtlı gemilere kademeli bir şekilde geçmeyi planlıyor. Bu hamle 2050 yılına kadar karbon nötr olma çalışmalarını destekleyecek.