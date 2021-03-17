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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak’ta aylık %2,3 düştü    

Çarşamba, 17 Mart 2021 15:14:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %2,3 ve önceki yılın Ocak ayına göre %4,2 düşüşle 397.486 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %59’u yerel piyasaya, kalan %41’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %5,6 artışla ve yıllık %10,2 düşüşle 729.567 mt olurken, stokların %79’u çelik imalatçıları, %21’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,3 artış ve yıllık %4,9 düşüşle 436.589 mt oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  soğuk haddelenmiş  ticaret  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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