Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat’ta aylık %10,7 arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 10:23:58 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %10,7 ve önceki yılın Şubat ayına göre %2,6 artışla 440.528 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %49,7’si yerel piyasaya, kalan %50,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %1,7 ve yıllık %12,9 düşüşle 717.367 mt olurken, stokların %78,6’sı çelik imalatçıları, %21,4’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %2,2 ve yıllık %2,8 düşüşle 427.956 mt oldu.