Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos’ta aylık %24 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 12:01:28 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %24 artarken, önceki yılın Ağustos ayına göre %20,1 düşüşle 341.000 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya'nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %48’i yerel piyasaya, kalan %52’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %0,8 ve yıllık %16,3 düşüşle 730.000 mt olurken, stokların %73’ü çelik imalatçıları, %27’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %23,6 artışla ve yıllık %29,3 düşüşle 335.000 mt oldu.