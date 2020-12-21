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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ekim’de aylık %5,7 düştü

Pazartesi, 21 Aralık 2020 10:48:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %5,7 düşerken, önceki yılın Ekim ayına göre %13,9 düşüşle 375.000 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %60’ı yerel piyasaya, kalan %40’ı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda sabit kalarak ve yıllık %17,6 düşüşle 687.000 mt olurken, stokların %76’sı çelik imalatçıları, %24’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %5,9 artışla ve yıllık %14,2 düşüşle 375.000 mt oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  ticaret  Japonya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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