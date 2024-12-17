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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ekim’de aylık %8,4 geriledi

Salı, 17 Aralık 2024 12:10:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre bu yılın Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %8,4 ve yıllık bazda %2,9 düşüşle 400.060 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54,2’si iç piyasaya, kalan %45,8’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %1,6 düşüş ve yıllık %3,3 artışla 673.606 mt olurken, stokların %73,7’si çelik imalatçıları, %26,3’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,2 ve yıllık %7,3 düşüşle 389.037 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Ticaret 

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