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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %23,9 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 11:16:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 886.635 mt’a kıyasla %25 düşüş göstererek 664.819 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülke yıllık %23,9 düşüşle 2,10 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %31,3 artışla 1,22 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, sırasıyla %52,2 düşüşle 439.068 mt’a gerileyen Vietnam ve %51 düşüşle 143.984 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca söz konusu dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 93.199 mt’a kıyasla düşüş göstererek 67.150 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda hammaddeler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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