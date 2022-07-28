Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Haziran döneminde %25,1 düştü

Perşembe, 28 Temmuz 2022 10:28:08 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 748.609 mt’a kıyasla %34,8 düşüş göstererek 488.336 mt oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ülke yıllık %25,1 düşüşle 3,14 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %18,5 artışla 1,71 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %51,7 düşüşle 701.468 mt’a gerileyen Vietnam ve %35,7 düşüşle 248.169 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 275.083 mt’a kıyasla düşüş göstererek 165.150 mt’a geriledi.