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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %23 düştü

Çarşamba, 29 Haziran 2022 11:07:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 699.565 mt’a kıyasla %19,6 düşüş göstererek 562.286 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülke yıllık %23 düşüşle 2,66 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %29 artışla 1,47 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, sırasıyla %50 düşüşle 602.006 mt’a gerileyen Vietnam ve %43,4 düşüşle 195.909 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 119.561 mt’a kıyasla düşüş göstererek 81.727 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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