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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %23,7 düştü

Perşembe, 29 Eylül 2022 10:27:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 545.311 mt’a kıyasla %9,1 düşüş göstererek 495.633 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülke yıllık %23,7 düşüşle 4,08 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %1,4 düşüşle 2,09 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %46,7 düşüşle 902.655 mt’a gerileyen Vietnam ve %16,9 düşüşle 368.012 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 292.591 mt’a kıyasla düşüş göstererek 190.842 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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