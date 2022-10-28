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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,1 düştü

Cuma, 28 Ekim 2022 09:59:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 466.661 mt’a kıyasla %33,7 artış göstererek 623.815 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülke yıllık %19,1 düşüşle 4,70 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %0,8 artışla 2,38 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %41,9 düşüşle 1,05 milyon mt’a gerileyen Vietnam ve %15,1 düşüşle 417.305 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde, Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 300.113 mt’a kıyasla düşüş göstererek 269.826 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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