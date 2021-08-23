Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %1,3 düştü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:27:51 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Temmuz ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1,3 düşüş ve yıllık %32,5 artış göstererek 8,01 milyon mt olduğunu bildirdi.

Temmuz ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Haziran ayına kıyasla %1,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %34,9 artışla 5,90 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %13,3 artışla 42,12 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,2 artışla 56,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: