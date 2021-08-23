Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %1,3 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Temmuz ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1,3 düşüş ve yıllık %32,5 artış göstererek 8,01 milyon mt olduğunu bildirdi.
Temmuz ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Haziran ayına kıyasla %1,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %34,9 artışla 5,90 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %13,3 artışla 42,12 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,2 artışla 56,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Temmuz 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
395.400
|
-13,1
|
-3,7
|
Bar
|
727.000
|
-2,1
|
3,1
|
Filmaşin
|
134.800
|
5,8
|
42
|
Kalın levha
|
677.400
|
-11,8
|
3,8
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.492.800
|
5,7
|
41
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.413.600
|
-0,2
|
51,4
|
Galvanizli sac
|
836.900
|
1,8
|
56,1
|
Kaynaklı boru
|
272.000
|
-4,4
|
14,4