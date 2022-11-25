Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %2,9 arttı

Cuma, 25 Kasım 2022 11:02:54 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %2,9 artış ve yıllık %10,6 düşüş göstererek 7,35 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 5,20 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,1 düşüşle 53,98 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 75,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: