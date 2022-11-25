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Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %2,9 arttı

Cuma, 25 Kasım 2022 11:02:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %2,9 artış ve yıllık %10,6 düşüş göstererek 7,35 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 5,20 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,1 düşüşle 53,98 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 75,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ekim 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

434.000

+7,1

-2,6

Çubuk

724.000

+7

-7,2

Filmaşin

105.700

-3,9

-25,6

Kalın levha

765.400

+3,6

-4,9

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.012.200

+9,6

-7,7

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.218.700

-0,7

-7,5

Galvanizli sac

747.300

+4,9

+1

Kaynaklı boru

281.600

+5

-0,5

Etiketler: Boru Pik Demir Filmaşin Profil Ham Çelik Levha Galvanizli Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Üretim 

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