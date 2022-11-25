Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %2,9 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %2,9 artış ve yıllık %10,6 düşüş göstererek 7,35 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 5,20 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,1 düşüşle 53,98 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 75,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ekim 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
434.000
|
+7,1
|
-2,6
|
Çubuk
|
724.000
|
+7
|
-7,2
|
105.700
|
-3,9
|
-25,6
|
Kalın levha
|
765.400
|
+3,6
|
-4,9
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.012.200
|
+9,6
|
-7,7
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.218.700
|
-0,7
|
-7,5
|
Galvanizli sac
|
747.300
|
+4,9
|
+1
|
Kaynaklı boru
|
281.600
|
+5
|
-0,5