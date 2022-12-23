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Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

Cuma, 23 Aralık 2022 12:11:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %2,2 ve yıllık %10,7 düşüş göstererek 7,18 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,9 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 5,11 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,3 düşüşle 59,08 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 82,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Kasım 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

431.800

-0,5

-6,7

Çubuk

717.800

-0,9

-4

Filmaşin

106.400

+0,7

-12,9

Kalın levha

775.100

+1,3

+0,6

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.903.200

-3,6

-12

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.146.800

-5,9

-17,8

Galvanizli sac

709.600

-5

-10,5

Kaynaklı boru

273.200

-3

-10,4

Etiketler: Filmaşin Levha Profil Boru Galvanizli Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Üretim 

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