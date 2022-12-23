Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

Cuma, 23 Aralık 2022 12:11:21 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %2,2 ve yıllık %10,7 düşüş göstererek 7,18 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,9 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 5,11 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,3 düşüşle 59,08 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 82,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: