Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %2,2 ve yıllık %10,7 düşüş göstererek 7,18 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,9 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 5,11 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,3 düşüşle 59,08 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 82,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Kasım 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
431.800
|
-0,5
|
-6,7
|
Çubuk
|
717.800
|
-0,9
|
-4
|
106.400
|
+0,7
|
-12,9
|
Kalın levha
|
775.100
|
+1,3
|
+0,6
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.903.200
|
-3,6
|
-12
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.146.800
|
-5,9
|
-17,8
|
Galvanizli sac
|
709.600
|
-5
|
-10,5
|
Kaynaklı boru
|
273.200
|
-3
|
-10,4