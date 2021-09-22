Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 14:04:02 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ağustos ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1 düşüş ve yıllık %22,9 artış göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ağustos ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Temmuz ayına kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %24,1 artışla 5,92 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,6 artışla 47,04 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17 artışla 63,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: