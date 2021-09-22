Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ağustos ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1 düşüş ve yıllık %22,9 artış göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.
Ağustos ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Temmuz ayına kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %24,1 artışla 5,92 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,6 artışla 47,04 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17 artışla 63,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ağustos 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
410.600
|
3,8
|
8,3
|
Bar
|
617.300
|
-15,1
|
-5,5
|
Filmaşin
|
125.100
|
-7,2
|
23,5
|
Kalın levha
|
709.800
|
4,8
|
1,9
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.397.500
|
-2,7
|
20,2
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.421.400
|
0,5
|
30,8
|
Galvanizli sac
|
826.400
|
-1,2
|
35,7
|
Kaynaklı boru
|
248.600
|
-8,6
|
13,3