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Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 14:04:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ağustos ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1 düşüş ve yıllık %22,9 artış göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ağustos ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Temmuz ayına kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %24,1 artışla 5,92 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,6 artışla 47,04 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17 artışla 63,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ağustos 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

410.600

3,8

8,3

Bar

617.300

-15,1

-5,5

Filmaşin

125.100

-7,2

23,5

Kalın levha

709.800

4,8

1,9

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.397.500

-2,7

20,2

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.421.400

0,5

30,8

Galvanizli sac

826.400

-1,2

35,7

Kaynaklı boru

248.600

-8,6

13,3

Etiketler: borular  pik demir  uzun ürünler  yassı ürünler  levha  galvanizli  filmaşin  profil  Japonya  çelik üretimi  ham çelik  boru  Uzak Doğu  hammaddeler  üretim  |  benzer haberler »


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