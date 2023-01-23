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Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %3,8 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:00:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3,8 ve yıllık %13,1 düşüş göstererek 6,90 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %14,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın tamamında ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,8 düşüşle 64,15 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 89,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Aralık 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

394.700

-8,6

-11,3

Çubuk

632.300

-11,9

-5,8

Filmaşin

102.500

-3,7

-23,8

Kalın levha

679.900

-12,3

-14,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.832.300

-3,4

-13,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.137.600

-0,8

-15,3

Galvanizli sac

690.700

-2,4

-11,5

Kaynaklı boru

237.100

-13,6

-15,9

Etiketler: Galvanizli Levha Profil Boru Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Üretim 

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