Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %3,8 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:00:40 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3,8 ve yıllık %13,1 düşüş göstererek 6,90 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %14,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın tamamında ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,8 düşüşle 64,15 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 89,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: