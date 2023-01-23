Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %3,8 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3,8 ve yıllık %13,1 düşüş göstererek 6,90 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %14,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın tamamında ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %8,8 düşüşle 64,15 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 89,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
394.700
|
-8,6
|
-11,3
|
Çubuk
|
632.300
|
-11,9
|
-5,8
|
102.500
|
-3,7
|
-23,8
|
Kalın levha
|
679.900
|
-12,3
|
-14,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.832.300
|
-3,4
|
-13,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.137.600
|
-0,8
|
-15,3
|
Galvanizli sac
|
690.700
|
-2,4
|
-11,5
|
Kaynaklı boru
|
237.100
|
-13,6
|
-15,9