﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %10,5 düştü

Cuma, 30 Nisan 2021 11:52:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %16,5 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %9,6 düşüş göstererek 3,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 8,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1,23 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,8 düşüşle 570.026 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %25,4 artışla 1,47 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,6 artışla 262.414 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Mart (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Mart (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

351.933

22

880.407

-23,8

Çubuk

41.875

35,7

47.612

-5,6

Filmaşin

49.476

3,6

129.547

26,7

Levha

257.699

55,5

574.233

-12,8

Sıcak rulo

972.674

17,5

2.679.540

-14,9

Soğuk rulo

201.941

9,3

529.772

-6

Galvanizli sac

227.531

1,8

633.590

5,1

Etiketler: filmaşin  sıcak haddelenmiş  Japonya  uzun ürünler  yarı ürünler  soğuk haddelenmiş  levha  galvanizli  yassı ürünler  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

28  Nis

Çin, 146 çelik ürüne uygulanan ihracat vergisi iadelerini kaldıracak: Sıcak sac etkilenirken, soğuk sac ve galvanizli ...
21  Nis

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında %11,9 düştü
20  Nis

Tokyo Steel yerel sıcak sac fiyatlarını kısıtlı arz nedeniyle 92$/mt artırdı
08  Nis

AB ithalat kotaları yeni kota döneminde bazı ürünler için şimdiden tükendi
02  Nis

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %11 düştü