Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %10,5 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %16,5 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %9,6 düşüş göstererek 3,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 8,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1,23 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,8 düşüşle 570.026 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %25,4 artışla 1,47 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,6 artışla 262.414 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Mart (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
351.933
|
22
|
880.407
|
-23,8
|
Çubuk
|
41.875
|
35,7
|
47.612
|
-5,6
|
Filmaşin
|
49.476
|
3,6
|
129.547
|
26,7
|
Levha
|
257.699
|
55,5
|
574.233
|
-12,8
|
Sıcak rulo
|
972.674
|
17,5
|
2.679.540
|
-14,9
|
Soğuk rulo
|
201.941
|
9,3
|
529.772
|
-6
|
Galvanizli sac
|
227.531
|
1,8
|
633.590
|
5,1