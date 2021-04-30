Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %10,5 düştü

Cuma, 30 Nisan 2021 11:52:55 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %16,5 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %9,6 düşüş göstererek 3,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 8,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1,23 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,8 düşüşle 570.026 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %25,4 artışla 1,47 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,6 artışla 262.414 mt olarak kaydedildi.