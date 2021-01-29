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Japonya’nın çelik ihracatı 2020’de %4,9 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 10:24:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %5 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,4 düşüş göstererek 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 32,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, geçtiğimiz yılın tamamında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11 düşüşle 4,80 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,5 artışla 5,86 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,5 artışla 2,45 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 3,81 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %30,5 düşüşle 889,638 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Aralık 2020

Aylık değişim (%)

2020

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

311.941

7,2

4.049.964

16,5

Çubuk

29.321

3,8

352.949

-16,2

Filmaşin

37.954

-10,3

376.141

-16,6

Levha

202.153

3,1

2.489.817

-4,9

Sıcak rulo

800.529

-10,2

10.902.367

1,9

Soğuk rulo

154.184

4,1

1.716.073

-19,3

Galvanizli sac

171.925

5,9

1.934.846

-16

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