Japonya’nın çelik ihracatı 2020’de %4,9 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 10:24:42 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %5 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,4 düşüş göstererek 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 32,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, geçtiğimiz yılın tamamında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11 düşüşle 4,80 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,5 artışla 5,86 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,5 artışla 2,45 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 3,81 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %30,5 düşüşle 889,638 mt olarak kaydedildi.