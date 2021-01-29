Japonya’nın çelik ihracatı 2020’de %4,9 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %5 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,4 düşüş göstererek 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 32,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, geçtiğimiz yılın tamamında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11 düşüşle 4,80 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,5 artışla 5,86 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,5 artışla 2,45 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 3,81 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %30,5 düşüşle 889,638 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Aralık 2020
|
Aylık değişim (%)
|
2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
311.941
|
7,2
|
4.049.964
|
16,5
|
Çubuk
|
29.321
|
3,8
|
352.949
|
-16,2
|
Filmaşin
|
37.954
|
-10,3
|
376.141
|
-16,6
|
Levha
|
202.153
|
3,1
|
2.489.817
|
-4,9
|
Sıcak rulo
|
800.529
|
-10,2
|
10.902.367
|
1,9
|
Soğuk rulo
|
154.184
|
4,1
|
1.716.073
|
-19,3
|
Galvanizli sac
|
171.925
|
5,9
|
1.934.846
|
-16