Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,7 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %2,5 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %10,4 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,7 düşüşle 29,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 4,46 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,4 artışla 5,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13 artışla 2,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 3,35 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %31,2 düşüşle 824.585 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Kasım 2020
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
291.107
|
29,2
|
3.738.023
|
17,4
|
|
Çubuk
|
28.241
|
-7,8
|
323.628
|
-16,4
|
|
Filmaşin
|
42.307
|
-3,9
|
338.187
|
-20,5
|
|
Levha
|
196.068
|
11,5
|
2.287.664
|
-3,5
|
|
Sıcak rulo
|
754.963
|
-16,3
|
10.101.838
|
3
|
|
Soğuk rulo
|
157.976
|
21
|
1.561.889
|
-21
|
|
Galvanizli sac
|
162.392
|
13,7
|
1.762.920
|
-16,4
|