Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,7 düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 13:54:53 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %2,5 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %10,4 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,7 düşüşle 29,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 4,46 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,4 artışla 5,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13 artışla 2,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 3,35 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %31,2 düşüşle 824.585 mt olarak kaydedildi.