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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,7 düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 13:54:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %2,5 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %10,4 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,7 düşüşle 29,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 4,46 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,4 artışla 5,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13 artışla 2,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 3,35 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %31,2 düşüşle 824.585 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Kasım 2020

Aylık değişim (%)

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

291.107

29,2

3.738.023

17,4

 

Çubuk

28.241

-7,8

323.628

-16,4

 

Filmaşin

42.307

-3,9

338.187

-20,5

 

Levha

196.068

11,5

2.287.664

-3,5

 

Sıcak rulo

754.963

-16,3

10.101.838

3

 

Soğuk rulo

157.976

21

1.561.889

-21

 

Galvanizli sac

162.392

13,7

1.762.920

-16,4

 

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