Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %5,2 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %0,8 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %19,2 artış göstererek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,2 artışla 25,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 3,53 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,7 düşüşle 3,90 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5 düşüşle 1,83 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %76 artışla 4,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %21,2 artışla 841.899 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Eylül (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
280.960
|
-5,3
|
2.791.524
|
-13,4
|
|
Çubuk
|
78.384
|
-3,6
|
473.917
|
79
|
|
Filmaşin
|
39.729
|
-4,8
|
400.356
|
59
|
|
Levha
|
266.406
|
20,9
|
1.966.653
|
2,7
|
|
Sıcak sac
|
873.094
|
-6,7
|
8.007.366
|
-5,1
|
|
Soğuk sac
|
182.099
|
1,6
|
1.596.290
|
25,3
|
|
Galvanizli sac
|
232.693
|
15,2
|
1.928.936
|
32,3
|