Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %5,2 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 12:27:53 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %0,8 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %19,2 artış göstererek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,2 artışla 25,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 3,53 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,7 düşüşle 3,90 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5 düşüşle 1,83 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %76 artışla 4,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %21,2 artışla 841.899 mt olarak kaydedildi.