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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %5,2 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 12:27:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %0,8 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %19,2 artış göstererek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,2 artışla 25,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 3,53 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,7 düşüşle 3,90 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5 düşüşle 1,83 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %76 artışla 4,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %21,2 artışla 841.899 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Eylül (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

280.960

-5,3

2.791.524

-13,4

 

Çubuk

78.384

-3,6

473.917

79

 

Filmaşin

39.729

-4,8

400.356

59

 

Levha

266.406

20,9

1.966.653

2,7

 

Sıcak sac

873.094

-6,7

8.007.366

-5,1

 

Soğuk sac

182.099

1,6

1.596.290

25,3

 

Galvanizli sac

232.693

15,2

1.928.936

32,3

 

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