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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,1 düştü

Salı, 03 Kasım 2020 13:40:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %18,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,1 düşüşle, 24,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya'nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,77 milyon mt, Çin'e ihracatı yıllık %22,6 artışla 4,58 milyon mt, Tayvan'a ihracatı yıllık %17,7 artışla 1,93 milyon mt, Tayland'a ihracatı yıllık %34,7 düşüşle 2,62 milyon mt ve ABD'ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 694.510 mt olarak kaydedildi.

İhracat

  

 

Eylül 2020

Aylık değişim (%)

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

278.559

-11,2

3.221.661

24,6

  

Çubuk

25.894

-2,9

264.771

-20,4

  

Filmaşin

23.423

-24,9

251.861

-33,2

  

Levha

215.059

9,8

1.931.854

0,6

  

Sıcak rulo

911.093

-9

8.445.137

6

  

Soğuk rulo

134.949

8,6

1.273.433

12,5

  

Galvanizli sac

123.250

1,1

1.457.721

-15,9

  

Etiketler: Japonya  çelik üretimi  yarı ürünler  uzun ürünler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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