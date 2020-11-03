Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %18,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,1 düşüşle, 24,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya'nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,77 milyon mt, Çin'e ihracatı yıllık %22,6 artışla 4,58 milyon mt, Tayvan'a ihracatı yıllık %17,7 artışla 1,93 milyon mt, Tayland'a ihracatı yıllık %34,7 düşüşle 2,62 milyon mt ve ABD'ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 694.510 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Eylül 2020
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
278.559
|
-11,2
|
3.221.661
|
24,6
|
Çubuk
|
25.894
|
-2,9
|
264.771
|
-20,4
|
Filmaşin
|
23.423
|
-24,9
|
251.861
|
-33,2
|
Levha
|
215.059
|
9,8
|
1.931.854
|
0,6
|
Sıcak rulo
|
911.093
|
-9
|
8.445.137
|
6
|
Soğuk rulo
|
134.949
|
8,6
|
1.273.433
|
12,5
|
Galvanizli sac
|
123.250
|
1,1
|
1.457.721
|
-15,9