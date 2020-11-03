Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,1 düştü

Salı, 03 Kasım 2020 13:40:32 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı Ağustos ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %18,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,1 düşüşle, 24,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya'nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,77 milyon mt, Çin'e ihracatı yıllık %22,6 artışla 4,58 milyon mt, Tayvan'a ihracatı yıllık %17,7 artışla 1,93 milyon mt, Tayland'a ihracatı yıllık %34,7 düşüşle 2,62 milyon mt ve ABD'ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 694.510 mt olarak kaydedildi.