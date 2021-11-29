Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %6,3 düşüş ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %11,4 artış göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,8 artışla 28,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 4,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,6 düşüşle 4,31 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 1,95 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %71,4 artışla 5,07 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %26,1 artışla 965.972 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Ekim (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
238.941
|
-15
|
3.030.465
|
-12,1
|
|
Çubuk
|
66.124
|
-15,6
|
540.041
|
82,8
|
|
Filmaşin
|
39.699
|
-0,1
|
440.055
|
48,7
|
|
Levha
|
215.225
|
-19,2
|
2.181.878
|
4,3
|
|
Sıcak sac
|
840.509
|
-3,7
|
8.847.875
|
-5,3
|
|
Soğuk sac
|
165.797
|
-8,9
|
1.762.087
|
25,5
|
|
Galvanizli sac
|
225.049
|
-3,3
|
2.153.985
|
34,6
|