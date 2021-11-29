Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 10:12:59 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %6,3 düşüş ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %11,4 artış göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,8 artışla 28,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 4,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,6 düşüşle 4,31 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 1,95 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %71,4 artışla 5,07 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %26,1 artışla 965.972 mt olarak kaydedildi.