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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 10:12:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %6,3 düşüş ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %11,4 artış göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,8 artışla 28,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 4,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,6 düşüşle 4,31 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 1,95 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %71,4 artışla 5,07 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %26,1 artışla 965.972 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Ekim (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

238.941

-15

3.030.465

-12,1

 

Çubuk

66.124

-15,6

540.041

82,8

 

Filmaşin

39.699

-0,1

440.055

48,7

 

Levha

215.225

-19,2

2.181.878

4,3

 

Sıcak sac

840.509

-3,7

8.847.875

-5,3

 

Soğuk sac

165.797

-8,9

1.762.087

25,5

 

Galvanizli sac

225.049

-3,3

2.153.985

34,6

 

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