Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Pazartesi, 30 Kasım 2020 14:10:34 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %0,2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %12,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle, 27,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 4,13 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21 artışla 5,04 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15 artışla 2,12 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %32,9 düşüşle 2,96 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 765.914 mt olarak kaydedildi.