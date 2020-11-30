Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %0,2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %12,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle, 27,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 4,13 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21 artışla 5,04 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15 artışla 2,12 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %32,9 düşüşle 2,96 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 765.914 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Ekim 2020
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
225.256
|
-19,1
|
3.446.917
|
19,1
|
|
Çubuk
|
30.616
|
18,2
|
295.387
|
-16,9
|
|
Filmaşin
|
44.019
|
87,9
|
295.880
|
-26,7
|
|
Levha
|
175.839
|
17,4
|
2.091.597
|
-3
|
|
Sıcak rulo
|
901.738
|
-1
|
9.346.875
|
10,6
|
|
Soğuk rulo
|
130.479
|
-3,3
|
1.403.912
|
10,2
|
|
Galvanizli sac
|
142.807
|
15,9
|
1.600.528
|
-16,7
|