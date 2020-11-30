﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Pazartesi, 30 Kasım 2020 14:10:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayına göre %0,2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %12,8 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle, 27,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 4,13 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21 artışla 5,04 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15 artışla 2,12 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %32,9 düşüşle 2,96 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 765.914 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Ekim 2020

Aylık değişim (%)

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

225.256

-19,1

3.446.917

19,1

 

Çubuk

30.616

18,2

295.387

-16,9

 

Filmaşin

44.019

87,9

295.880

-26,7

 

Levha

175.839

17,4

2.091.597

-3

 

Sıcak rulo

901.738

-1

9.346.875

10,6

 

Soğuk rulo

130.479

-3,3

1.403.912

10,2

 

Galvanizli sac

142.807

15,9

1.600.528

-16,7

 

Etiketler: soğuk haddelenmiş  Japonya  Uzak Doğu  uzun ürünler  sıcak haddelenmiş  filmaşin  galvanizli  yassı ürünler  yarı ürünler  levha  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Kas

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım ortasında %12,8 düştü
25  Kas

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi
18  Kas

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında %26,3 düştü
05  Kas

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Ekim sonunda %7,3 düştü
02  Kas

AB İngiltere için çelik ithalat kotası hacimlerini açıkladı