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Japonya'nın araç üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %2,9 yükseldi

Cuma, 06 Kasım 2026 13:49:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %4,9 düşüşle 516.399 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,9 artarak 5.617.551 adet oldu.

Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %2 artışla 307.375 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %2,4 artışla 3.111.738 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,7 düşüşle 295.774 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %1,4 artışla 2.738.893 adet seviyesine çıktı.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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