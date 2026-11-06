Japonya'nın araç üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %2,9 yükseldi

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %4,9 düşüşle 516.399 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,9 artarak 5.617.551 adet oldu.
Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %2 artışla 307.375 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %2,4 artışla 3.111.738 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,7 düşüşle 295.774 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %1,4 artışla 2.738.893 adet seviyesine çıktı.