Toyota ana araç modellerinde JFE Steel’in yeşil çeliğini kullanacak

Japon çelik üreticisi JFE Steel, küresel otomotiv sektörünün karbonsuzlaşma stratejisine uyum sağlamak amacıyla yerel otomobil üreticisi Toyota Corporation’ın araç üretiminde JGreeX® marka yeşil çeliğini kullanacağını duyurdu.

JFE Steel, ilk olarak 2023 yılında piyasaya sürülen JGreeX®’in düşük emisyonlu teknolojiler kullanılarak üretildiğini ve yüksek fırın bazlı üretime kıyasla sera gazı emisyonlarında ciddi ölçüde düşüş sağladığını ifade etti.

Düşük emisyonlu çelik yakında araçlara entegre edilecek

JGreeX® çeliğin Toyota’ya tedarikinin 2025 mali yılının ilk yarısında başlayacağı ve yerel olarak üretilen ana araç modellerinin üretiminde kullanılacağı bildirildi. Ancak şirketler, tedarik hacmine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

JFE Steel, enerji verimli, düşük karbonlu ve verimlilik artırıcı teknolojileri kullanarak emisyonlarını düşürmeye devam edeceğini aktardı. Ayrıca çevre dostu ürün portföyünü genişletmeyi ve yeşil çelik satışlarını artırmayı hedeflediğini de vurguladı.