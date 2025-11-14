Toyota bazı araç modelleri için Tokyo Steel’in düşük emisyonlu asitli sacını tercih etti

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, Toyota Motor Corporation’ın yerel olarak ürettiği bazı araç modellerinde sıcak haddelenmiş asitli sacını kullanmayı tercih ettiğini duyurdu. Söz konusu ürünün elektrik ark ocaklarında %100 hurda kullanılarak üretildiğini bildirdi.

Ürünün üretimi esnasında ton başına 400 kg karbon salımı yaptığına ve bu miktarın, yüksek fırınların emisyonlarının 1/5’ine denk geldiğine dikkat çekildi. Tokyo Steel, bu sayede yalnızca emisyonları azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda döngüselliğe ve geri dönüşüme katkıda bulunduğunu ve otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağladığını söyledi.

Sadece hurda kullanarak otomotiv çeliği üretimi

Tokyo Steel, otomotiv çeliği ürün portföyünün 590 MPa’a varan dayanım sunan kalitelerden oluştuğunu dile getirdi. Bileşen kontrolü ve yüzey kalitesi için son derece yüksek standartlar gerektiğinden elektrik ark ocağı bazlı çeliğin otomotiv sektörüne yönelik sac üretiminde kullanılmasının zor olduğuna dikkat çekti.

Aynı zamanda elektrik ark ocağı bazlı otomotiv çeliği üretiminde çoğunlukla kalite istikrarı için hurdanın pik demir ile seyreltildiğinin ve küresel piyasada yalnızca hurda kullanılarak otomotiv çeliği üretiminin çok nadir olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilir mobilite ve döngüsel ekonomi

Tokyo Steel, otomotiv sektöründe elektrifikasyonun hız kazandığı göz önünde bulundurulduğunda Toyota ile yaptığı iş birliğinin, otomotiv üretiminde düşük emisyonlu elektrik ark ocağı bazlı çelik kullanımını artırma hedefini desteklediğini vurguladı.

Ayrıca elektrik ark ocağı bazlı çeliğin katma değerini artırmaya ve yeni nesil mobilite uygulamalarındaki kullanımını genişletmeye devam ederek sürdürülebilir toplum ve döngüsel ekonomi ilkelerine katkıda bulunacağını kaydetti.