Nippon Steel'in 2,0 GPa dayanımlı çelik sacı Nissan'ın yeni ELGRAND modelinde kullanılacak

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, hidrojen gevrekleşmesine dayanıklı 2,0 GPa sınıfı alüminyum kaplı sıcak şekillendirme çelik sacının Nissan Motor'un tamamen yenilenen ELGRAND modelinde kullanılmak üzere seçildiğini açıkladı.
Ürün, yaklaşık 2.000 MPa seviyesindeki yüksek dayanımı, ultra yüksek dayanımlı çeliklerde görülebilen gecikmeli çatlama türlerinden biri olan hidrojen gevrekleşmesine karşı dirençle bir araya getiriyor.
Yüksek dayanımlı çelik otomotiv sektöründe kullanılacak
Söz konusu gelişme, Nippon Steel'in 2,0 GPa sınıfı alüminyum kaplı sıcak şekillendirme çelik sacının otomotiv sektöründeki uygulamalarından biri oldu. Sıcak şekillendirme, çelik sacların ısıtıldıktan sonra kalıplarda şekillendirilip su verilerek soğutulması yoluyla yüksek dayanımlı otomotiv parçalarının üretiminde kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Hidrojen gevrekleşmesine karşı dayanıklılık, üreticilerin parça dayanımı ile çatlamaya karşı direnci dengelemesi gereken ultra yüksek dayanımlı çelik uygulamalarında özellikle önem taşıyor.
Nippon Steel'in ürününün yeni Nissan ELGRAND modelinde kullanılmak üzere seçilmesi, şirketin ileri teknoloji otomotiv çelikleri alanındaki uygulama portföyünü genişletiyor.