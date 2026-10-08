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Nippon Steel'in 2,0 GPa dayanımlı çelik sacı Nissan'ın yeni ELGRAND modelinde kullanılacak

Perşembe, 08 Ekim 2026 12:12:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, hidrojen gevrekleşmesine dayanıklı 2,0 GPa sınıfı alüminyum kaplı sıcak şekillendirme çelik sacının Nissan Motor'un tamamen yenilenen ELGRAND modelinde kullanılmak üzere seçildiğini açıkladı.

Ürün, yaklaşık 2.000 MPa seviyesindeki yüksek dayanımı, ultra yüksek dayanımlı çeliklerde görülebilen gecikmeli çatlama türlerinden biri olan hidrojen gevrekleşmesine karşı dirençle bir araya getiriyor.

Yüksek dayanımlı çelik otomotiv sektöründe kullanılacak

Söz konusu gelişme, Nippon Steel'in 2,0 GPa sınıfı alüminyum kaplı sıcak şekillendirme çelik sacının otomotiv sektöründeki uygulamalarından biri oldu. Sıcak şekillendirme, çelik sacların ısıtıldıktan sonra kalıplarda şekillendirilip su verilerek soğutulması yoluyla yüksek dayanımlı otomotiv parçalarının üretiminde kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Hidrojen gevrekleşmesine karşı dayanıklılık, üreticilerin parça dayanımı ile çatlamaya karşı direnci dengelemesi gereken ultra yüksek dayanımlı çelik uygulamalarında özellikle önem taşıyor.

Nippon Steel'in ürününün yeni Nissan ELGRAND modelinde kullanılmak üzere seçilmesi, şirketin ileri teknoloji otomotiv çelikleri alanındaki uygulama portföyünü genişletiyor.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Otomotiv Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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