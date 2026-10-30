Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Eylül ayında küresel araç üretiminin yıllık %3,2 düşüşle 889.079 adet seviyesine indiğini açıkladı. Eylül ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,8 artışla 319.195 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,6 düşerek 569.884 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %2,2 düşüşle 860.107 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,1 düşüşle 7.282.386 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,4 düşüşle 7.515.873 seviyesinde yer aldı.