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Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde düştü

Cuma, 30 Ekim 2026 12:28:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Eylül ayında küresel araç üretiminin yıllık %3,2 düşüşle 889.079 adet seviyesine indiğini açıkladı. Eylül ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,8 artışla 319.195 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,6 düşerek 569.884 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %2,2 düşüşle 860.107 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,1 düşüşle 7.282.386 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,4 düşüşle 7.515.873 seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Otomotiv Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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