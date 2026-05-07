ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026’nın Mart ayında %10,9 yükseldi

Amerika Demir Çelik Enstitüsü ABD'li çelik tesislerinden 2026’nın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 6.709.091 mt’a kıyasla %10,9 ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 7.008.287 mt’a kıyasla %6,2 artışla 7.443.098 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Mart döneminde ise yıllık %4,4 artışla 21.032.120 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026 yılında yapılan sevkiyatlar, 2025 yılının aynı ayına kıyasla soğuk sac için %6 düşüş ve sıcak sac için %4 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise %13 yükseldiği görülüyor.