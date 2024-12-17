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Nippon Yakin Kogyo yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

Salı, 17 Aralık 2024 12:30:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli yüksek performanslı alaşımlı mamul ve yüksek kalite paslanmaz çelik üreticisi Nippon Yakin Kogyo, Kawasaki tesisinde yeni soğuk haddehanesini faaliyete soktuğunu duyurdu.

Şirketin ince levha hattındaki dördüncü makine olarak öne çıkan soğuk haddehanenin yüksek verimlilik sağlamanın yanı sıra farklı kalınlık ve şekillerde levha üretme imkânı tanıdığı ifade edildi. Bu sayede Nippon Yakin’in ürünlerinin kalitesini artırabileceği ve daha ince ürünlere yönelik talebi karşılayabileceği dile getirildi.

Son denemelerin ardından soğuk haddehanenin bu hafta tam olarak üretime başlayacağı bildirildi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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