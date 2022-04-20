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İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,1 düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 15:47:38 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %8,1 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk çeyrekte de ülkenin ham çelik üretiminde düşüş kaydedildi. Söz konusu dönemde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 5,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki düşüş Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji maliyetlerinde görülen artış ve arz sıkıntısından kaynaklandı.

 2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.821

-3,9

Şubat

2.045

-2,0

3.866

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.979

-4,8

Yassı ve uzun mamul üretimlerine bakıldığında, Mart atında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 1,25 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %1,4 artışla 969.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 3,39 milyon ve yassı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 2,76 milyon mt oldu.


Etiketler: ham çelik uzun ürünler yassı ürünler İtalya Avrupa Birliği çelik üretimi 

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