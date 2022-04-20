İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,1 düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 15:47:38 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %8,1 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk çeyrekte de ülkenin ham çelik üretiminde düşüş kaydedildi. Söz konusu dönemde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 5,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki düşüş Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji maliyetlerinde görülen artış ve arz sıkıntısından kaynaklandı.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2,0 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8

Yassı ve uzun mamul üretimlerine bakıldığında, Mart atında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 1,25 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %1,4 artışla 969.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 3,39 milyon ve yassı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 2,76 milyon mt oldu.