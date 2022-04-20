İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,1 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %8,1 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
İlk çeyrekte de ülkenin ham çelik üretiminde düşüş kaydedildi. Söz konusu dönemde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 5,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki düşüş Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji maliyetlerinde görülen artış ve arz sıkıntısından kaynaklandı.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.821
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2,0
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.979
|
-4,8
Yassı ve uzun mamul üretimlerine bakıldığında, Mart atında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 1,25 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %1,4 artışla 969.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 3,39 milyon ve yassı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 2,76 milyon mt oldu.