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İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında artış gösterdi

Cuma, 17 Aralık 2021 17:30:10 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Kasım ayında yıllık %6,3 artışla 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi, ancak üretim, Ekim ayında kaydedilen 2,21 milyon mt’a kıyasla hafifçe düşüş gösterdi. Daha önce bildirildiği üzere, aylık düşüş, Ekim ayından bu yana tesisleri üretimlerini azaltmaya iten elektrik maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %22 artışla 22,9 milyon mt seviyesinde yer aldı ve 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 21,79 milyon mt’u aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.299

+67,8

6.279

+18,8

Nisan

2.057

+79

8.336

+29,5

Mayıs

2.211

+18,9

10.547

+27,1

Haziran

2.187

+20,5

12.734

+25,9

Temmuz

2.204

+26,6

14.938

+26

Ağustos

1.267

+34,6

16.205

+26,7

Eylül

2.305

+28,1

18.510

+26,8

Ekim

2.210

+4,2

20.720

+24

Kasım

2.182

+6,3

22.902

+22

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda, uzun mamul üretimi yıllık %6,7 artışla 1,19 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %14,5 artışla 1,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, uzun mamul üretimi %23,8 artışla 12,76 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,3 artışla 10,26 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  Avrupa Birliği  İtalya  yassı ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


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