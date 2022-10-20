İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %12,5 yükseldi

Perşembe, 20 Ekim 2022 13:50:49 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %12,5 artışla 8,2 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %8 düşüşle 2 milyon mt olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yıla kıyasla %35,2 artış kaydetti. İnşaat demiri ithalatı yıllık %100 artışla 8.000 mt olurken, ticari profil ithalatı yıllık %74,5 artışla 192.000 mt seviyesinde yer aldı.

AB dışı ülkelerden yassı mamul ithalatı aynı dönemde yıllık %25,6 artış gösterdi. 2,57 milyon mt ile yıllık %3,8 artış gösteren rulo, 921.000 mt ile yıllık %62,4 artış gösteren soğuk haddelenmiş levha, 669.000 mt ile yıllık %44,8 artış gösteren galvanizli levha ve 315.000 mt ile yıllık %95,7 artış gösteren silisli sac AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı mamuller arasında yer aldı.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %26,3 ve yassı mamul ihracatı yıllık %24 düşüş gösterdi. Ürün bazında, geniş başlıklı profil ihracatı yıllık %62,2 düşüşle 14.000 mt, paralel başlıklı profil ihracatı yıllık %46,2 düşüşle 7.000 mt ve yassı çubuk ihracatı yıllık %35,7 düşüşle 18.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca elektro galvanizli levha ihracatı yıllık %66,7 düşüşle 4.000 mt, kara kaplamalı levha ihracatı yıllık %50 düşüşle 1.000 mt ve galvanizli levha ihracatı ise yıllık %48,4 düşüşle 83.000 mt seviyelerine indi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin dikişsiz boru ve kaynaklı boru ithalatı sırasıyla %12,3 ve %1 artışla 82.000 mt ve 105.000 mt oldu. Dikişsiz boru ve kaynaklı boru ihracatı ise sırasıyla yıllık %78,4 ve %14,4 artarak 289.000 mt ve 222.000 mt seviyelerine yükseldi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Ağustos 2021 Ocak-Ağustos 2022 Değişim (%) Ocak-Ağustos 2021 Ocak-Ağustos 2022 Değişim (%) Ocak-Ağustos 2021 Ocak-Ağustos 2022 İngot ve yarı ürünler 2.454 2.128 -13,3 185 129 -30,3 -2.269 -1.999 Uzun ürünler 352 476 +35,2 559 412 -26,3 207 -64 Yassı ürünler 4.137 5.197 +25,6 672 511 -24 -3.465 -4.686 Birincil imalat ürünleri (*) 294 322 +9,5 723 905 +25,2 429 583 İkincil imalat ürünleri (**) 56 79 +41,1 97 100 +3,1 41 21 TOPLAM 7.293 8.202 +12,5 2.236 2.057 -8 -5.057 -6.145

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir