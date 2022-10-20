﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %12,5 yükseldi

Perşembe, 20 Ekim 2022 13:50:49 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %12,5 artışla 8,2 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %8 düşüşle 2 milyon mt olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yıla kıyasla %35,2 artış kaydetti. İnşaat demiri ithalatı yıllık %100 artışla 8.000 mt olurken, ticari profil ithalatı yıllık %74,5 artışla 192.000 mt seviyesinde yer aldı.

AB dışı ülkelerden yassı mamul ithalatı aynı dönemde yıllık %25,6 artış gösterdi. 2,57 milyon mt ile yıllık %3,8 artış gösteren rulo, 921.000 mt ile yıllık %62,4 artış gösteren soğuk haddelenmiş levha, 669.000 mt ile yıllık %44,8 artış gösteren galvanizli levha ve 315.000 mt ile yıllık %95,7 artış gösteren silisli sac AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı mamuller arasında yer aldı.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %26,3 ve yassı mamul ihracatı yıllık %24 düşüş gösterdi. Ürün bazında, geniş başlıklı profil ihracatı yıllık %62,2 düşüşle 14.000 mt, paralel başlıklı profil ihracatı yıllık %46,2 düşüşle 7.000 mt ve yassı çubuk ihracatı yıllık %35,7 düşüşle 18.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca elektro galvanizli levha ihracatı yıllık %66,7 düşüşle 4.000 mt, kara kaplamalı levha ihracatı yıllık %50 düşüşle 1.000 mt ve galvanizli levha ihracatı ise yıllık %48,4 düşüşle 83.000 mt seviyelerine indi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin dikişsiz boru ve kaynaklı boru ithalatı sırasıyla %12,3 ve %1 artışla 82.000 mt ve 105.000 mt oldu. Dikişsiz boru ve kaynaklı boru ihracatı ise sırasıyla yıllık %78,4 ve %14,4 artarak 289.000 mt ve 222.000 mt seviyelerine yükseldi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler

İthalat

İhracat

Fark

Ocak-Ağustos 2021

Ocak-Ağustos 2022

Değişim (%)

Ocak-Ağustos 2021

Ocak-Ağustos 2022

Değişim (%)

Ocak-Ağustos 2021

Ocak-Ağustos 2022

İngot ve yarı ürünler

2.454

2.128

-13,3

185

129

-30,3

-2.269

-1.999

Uzun ürünler

352

476

+35,2

559

412

-26,3

207

-64

Yassı ürünler

4.137

5.197

+25,6

672

511

-24

-3.465

-4.686

Birincil imalat ürünleri (*)

294

322

+9,5

723

905

+25,2

429

583

İkincil imalat ürünleri (**)

56

79

+41,1

97

100

+3,1

41

21

TOPLAM

7.293

8.202

+12,5

2.236

2.057

-8

-5.057

-6.145

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir


Etiketler: Ticari Profil İnşaat Demiri Levha Galvanizli Profil Boru Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin çelik ihracatındaki gerileme eylülün ilk yarısında da sürdü

17 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi son üç aydır düşüşte

17 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın mayıs ayı ham çelik üretimi son 19 ayın zirvesinde

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı üç aylık yükselişin ardından azaldı

02 Haz | Çelik Haberler

İtalya'nın AB dışı ülkelere ihracatı Ocak-Mayıs döneminde azaldı

12 Tem | Çelik Haberler

Çin'in Mayıs ayı işlenmiş çelik ithalat ve ihracatının ayrıntıları

02 Tem | Çelik Haberler

2006'da Çin'in çelik üretim detayları

25 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,3 arttı

21 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,5 düştü

06 Eki | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı yılın ilk yarısında %16,1 düştü

10 Eyl | Çelik Haberler