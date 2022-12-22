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İtalya’nın AB dışı ülkelerle yaptığı çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 15:22:51 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1,8 düşüşle 9,6 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 2,59 milyon mt olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yıla kıyasla %32,7 artış kaydetti. İnşaat demiri ithalatı yıllık %400 artışla 20.000 mt olurken, ticari profil ithalatı yıllık %60,3 artışla 234.000 mt seviyesinde yer aldı.

AB dışı ülkelerden yassı mamul ithalatı aynı dönemde yıllık %5,3 artış gösterdi. 2,94 milyon mt ile yıllık %12,3 düşüş gösteren rulo, 1,06 milyon mt ile yıllık %27,3 artış gösteren soğuk haddelenmiş levha, 754.000 mt ile yıllık %10,7 artış gösteren galvanizli levha ve 397.000 mt ile yıllık %93,7 artış gösteren silisli sac AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı mamuller arasında yer aldı.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı bu yılın ilk on ayında yıllık %26,6 ve yassı mamul ihracatı yıllık %21,4 düşüş gösterdi. Ürün bazında, geniş başlıklı profil ihracatı yıllık %62,5 düşüşle 15.000 mt, paralel başlıklı profil ihracatı yıllık %47,1 düşüşle 9.000 mt ve yassı çubuk ihracatı yıllık %34,4 düşüşle 21.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca siyah levha ihracatı yıllık %66,7 düşüşle 1.000 mt, elektro galvanizli levha ihracatı yıllık %57,1 düşüşle 6.000 mt ve krom kaplamalı levha ihracatı ise yıllık %42,9 düşüşle 4.000 mt seviyelerine indi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin dikişsiz boru ve kaynaklı boru ithalatı sırasıyla %21,9 ve %2,4 artışla 117.000 mt ve 129.000 mt oldu. Dikişsiz boru ve kaynaklı boru ihracatı ise sırasıyla yıllık %75,3 ve %19,7 artarak 340.000 mt ve 285.000 mt seviyelerine yükseldi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler

İthalat

İhracat

Fark

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2022

Değişim (%)

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2022

Değişim (%)

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2022

İngot ve yarı ürünler

3.160  

2.448  

-22,5  

217  

177  

-18,4  

-2.943  

-2.271  

Uzun ürünler

462  

613  

+32,7  

688  

505  

-26,6  

226  

-108  

Yassı ürünler

5.719  

6.021  

+5,3  

826  

649  

-21,4  

-4.893  

-5.372  

Birincil imalat ürünleri (*)

366  

420  

+14,8  

901  

1.136  

+26,1  

535  

716  

İkincil imalat ürünleri (**)

72  

99  

+37,5  

118  

122  

+3,4  

46  

23  

TOPLAM

9.779  

9.601  

-1,8 

2.750  

2.589  

-5,9  

-7.029  

-7.012  

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir


Etiketler: İnşaat Demiri Levha Galvanizli Boru Ticari Profil Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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