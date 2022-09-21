İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,3 arttı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 13:44:17 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %16,3 artışla 7,5 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %9,8 düşüşle 1,8 milyon mt olarak gerçekleşti.

Özellikle, söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı bir önceki yıla göre %34,7 düştü. Ülkenin inşaat demiri ithalatı yıllık %100 artışla 8.000 mt olurken, çubuk ithalatı yıllık %70,3 artışla 172.000 mt ve filmaşin ithalatı ise yıllık %23,9 artışla 228.000 mt oldu.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yassı çelik ithalatı aynı dönemde yıllık %30 artış gösterdi. 2,26 milyon mt ile yıllık %2,7 artış gösteren rulo, 886.000 mt ile yıllık %70,4 artış gösteren soğuk haddelenmiş levha, 659.000 mt ile yıllık %73,9 gösteren sıcak daldırma galvanizli levha, 298.000 mt ile yıllık %114,4 artış gösteren silisli sac ve 235.000 mt ile yıllık %109,8 artış gösteren teneke levha AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı çelik ürünler arasında yer aldı.

İtalya’nın Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatına ilişkin olarak, uzun mamul ihracatı yıllık %28,1 düşerken, yassı mamul ihracatı yıllık %24,6 düşüş gösterdi. Ürün bazında, ray ihracatı yıllık %53,1 düşüşle 15.000 mt, geniş başlıklı profil ihracatı yıllık %63,9 düşüşle 13.000 mt, paralel başlıklı profil ihracatı ise yıllık %46,2 düşüşle 7.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, çelik rulo ihracatı yıllık %77,8 artışla 80.000 mt olurken, elektro galvanizli levha ihracatı yıllık %63,6 düşüşle 4.000 mt, kara kaplamalı levha ihracatı yıllık %50 düşüşle 1.000 mt ve sıcak daldırma galvanizli levha ihracatı ise yıllık %49 düşüşle 74.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,1 artışla 95.000 mt olarak kaydedilirken, dikişsiz boru ihracatı yıllık bazda %13,4 artışla 76.000 mt seviyesinde yer aldı.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz 2022 Değişim (%) Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz 2022 Değişim (%) Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz 2022 İngot ve yarı ürünler 2.147 1.930 -10,1 157 85 -45,9 -1.990 -1.845 Uzun ürünler 334 450 +34,7 526 378 -28,1 +192 -72 Yassı ürünler 3.667 4.766 +30 614 463 -24,6 -3.053 -4.303 Birincil imalat ürünleri (*) 264 294 +11,4 656 825 +25,8 +392 +531 İkincil imalat ürünleri (**) 48 70 +45,8 87 90 +3,4 +39 +20 TOPLAM 6.460 7.510 +16,3 2.040 1.841 -9,8 -4.420 -5.669

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir