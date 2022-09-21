İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,3 arttı

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %16,3 artışla 7,5 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %9,8 düşüşle 1,8 milyon mt olarak gerçekleşti.
Özellikle, söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı bir önceki yıla göre %34,7 düştü. Ülkenin inşaat demiri ithalatı yıllık %100 artışla 8.000 mt olurken, çubuk ithalatı yıllık %70,3 artışla 172.000 mt ve filmaşin ithalatı ise yıllık %23,9 artışla 228.000 mt oldu.
İtalya’nın AB dışı ülkelerden yassı çelik ithalatı aynı dönemde yıllık %30 artış gösterdi. 2,26 milyon mt ile yıllık %2,7 artış gösteren rulo, 886.000 mt ile yıllık %70,4 artış gösteren soğuk haddelenmiş levha, 659.000 mt ile yıllık %73,9 gösteren sıcak daldırma galvanizli levha, 298.000 mt ile yıllık %114,4 artış gösteren silisli sac ve 235.000 mt ile yıllık %109,8 artış gösteren teneke levha AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı çelik ürünler arasında yer aldı.
İtalya’nın Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatına ilişkin olarak, uzun mamul ihracatı yıllık %28,1 düşerken, yassı mamul ihracatı yıllık %24,6 düşüş gösterdi. Ürün bazında, ray ihracatı yıllık %53,1 düşüşle 15.000 mt, geniş başlıklı profil ihracatı yıllık %63,9 düşüşle 13.000 mt, paralel başlıklı profil ihracatı ise yıllık %46,2 düşüşle 7.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, çelik rulo ihracatı yıllık %77,8 artışla 80.000 mt olurken, elektro galvanizli levha ihracatı yıllık %63,6 düşüşle 4.000 mt, kara kaplamalı levha ihracatı yıllık %50 düşüşle 1.000 mt ve sıcak daldırma galvanizli levha ihracatı ise yıllık %49 düşüşle 74.000 mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,1 artışla 95.000 mt olarak kaydedilirken, dikişsiz boru ihracatı yıllık bazda %13,4 artışla 76.000 mt seviyesinde yer aldı.
İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
|
Ürünler
|
İthalat
|
İhracat
|
Fark
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Değişim (%)
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Değişim (%)
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak-Temmuz 2022
|
İngot ve yarı ürünler
|
2.147
|
1.930
|
-10,1
|
157
|
85
|
-45,9
|
-1.990
|
-1.845
|
334
|
450
|
+34,7
|
526
|
378
|
-28,1
|
+192
|
-72
|
3.667
|
4.766
|
+30
|
614
|
463
|
-24,6
|
-3.053
|
-4.303
|
Birincil imalat ürünleri (*)
|
264
|
294
|
+11,4
|
656
|
825
|
+25,8
|
+392
|
+531
|
İkincil imalat ürünleri (**)
|
48
|
70
|
+45,8
|
87
|
90
|
+3,4
|
+39
|
+20
|
TOPLAM
|
6.460
|
7.510
|
+16,3
|
2.040
|
1.841
|
-9,8
|
-4.420
|
-5.669
(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil
(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir