İtalyan Cimolai dünyanın en uzun çelik direğini üretti

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 15:35:17 (GMT+3) | Brescia

Dünyanın en uzun iki çelik direği İtalya’ya bağlı Friuli-Venezia Giulia bölgesinde üretildi.

İtalyan üretici Cimolai Spa tarafından üretilen 175 metre uzunluğunda ve 6.500 ton ağırlığında olan direkler, petrol platformlarının kaldırılması amacıyla dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’e monte edilecek.

İsviçreli şirket Allseas’e ait mavna Iron Lady’ye yüklenen ve Rotterdam’a sevk edilen direkler, Rotterdam’da Pioneering Spirit’e monte edilecek.

Cimolai, söz konusu projeyi, ürünün boyutları ile S690 kalite çelikten üretilmesinden dolayı yenilikçi ve karmaşık olarak tanımladı. Direklerin karmaşık bir sistemin ayrılmaz parçaları olmasından ötürü, inşaat toleransları gereğince yüksek dikkat ve hassasiyet gerektirdiği belirtildi.

Dünya genelindeki projelerinde 3.000’den fazla kişiyi istihdam eden Cimolai’nin cirosu 500 milyon € seviyesinde yer alıyor.