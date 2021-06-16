İtalyan çelik üreticileri birliği AB’nin çelik ithalatına uyguladığı koruma önlemlerini savundu

Çarşamba, 16 Haziran 2021 15:24:43 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai, AB’nin çelik ithalatına uyguladığı koruma önlemlerinin uzatılmasına yönelik teklifi savundu.

Federacciai, arz ve talep arasındaki dengesizliğin, hammadde fiyatlarındaki güçlü artışın ve lojistik maliyetlerinde görülen aşırı yükselişin, yalnızca çelik sektörüyle sınırlı olmayıp çeşitli imalat ve teknoloji sektörleri üzerinde de ciddi etkileri bulunduğunu ifade etti.

Birlik, sözlerine, “koruma önlemleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin meşhur 232. Madde vergileri gibi piyasaları alt üst edici koruma önlemlerinde ısrarcı olunması nedeniyle yenilendi ve bu önlemleri şu an iptal etmek sorumsuzluk olacak. Ayrıca, hiçbir ürünün ithalat kotası bu yılın başından itibaren dolmadığı gibi, Avrupa koruma önlemleri, ekonomik toparlanmanın gerçekleştiği bu aşamada çelik mamullerinin serbest bir şekilde ithal edilmesini kesinlikle engellemedi. Bugün, mevcut koruma önlemlerinin, bazı ülkeler veya ürünler için olası kritik durumlar azaltılarak ve piyasanın durumu hesaba katılarak gerektiği takdirde revize edilerek sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz,” şeklinde devam etti.